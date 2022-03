Les côtés positifs et négatifs de la cuisson pour le corps

Quelle solution adopter ? Varier les plaisirs et les cuissons, en consommant du cru tous les jours. Les jus de légumes avec un peu de fruits dedans comme du citron et de la pomme sont une bonne alternative si vous avez des difficultés à manger cru.

La cuisson vapeur, qui atteint les 100 degrés, n’est vraiment pas à conseiller pour le corps sauf si vous cuisez les légumes à la vapeur en dessous de 100 degrés pour les mixer ensuite.

La cuisson au wok, ou quand on saisit les aliments, est aussi une bonne manière de cuire la nourriture sans en perdre ses principaux apports nutritifs.

La cuisson longue qui caramélise la nourriture altère à l’inverse la nature de la protéine. Pire, on rajoute de la toxicité et de l’inflammation à notre corps.

Enfin, sachez que la cuisson augmente aussi l’indice glycémique. Cela signifie qu’un aliment jouera davantage sur votre poids plus cet indice est grand : le glucose arrive dans le sang à une certaine rapidité et selon un certain dosage. Le meilleur exemple, celui des pâtes. Il faut les cuire al dente pour préserver un indice glycémique moyen. Plus elles sont cuites, plus votre corps assimilera les sucres rapidement avec un indice glycémique rapide.