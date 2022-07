Les Costumés de Venise au Château de Lavaux-Sainte-Anne ces 23 et 24 juillet

Il est bien sûr possible évidemment de visiter le château de Lavaux-Sainte-Anne, et ses trois musées (celui de la vie des seigneurs, celui de la vie rurale en Famenne, et celui de la nature), mais aussi de se promener librement dans la réserve naturelle et sa zone humide qui s’étendent alentours ! Toutes les infos via le site CHATEAULAVAUX

Ecoutez Fanny Toussaint, directrice au Château de Lavaux