Les Costumés de Venise à Arlon ce 9 septembre

Départ de l’ancien palais à 10 h. Les costumés déambuleront librement dans les rues du centre. Et l’après midi, grande parade du Palais à l’Eglise St Donat. Une belle occasion d’admirer les nombreux costumes bigarrés. Ne manquez pas non plus un grand marché artisanal au coeur de l’Itatlie. Produits de bouche, masques, bijoux.. De 10 h à 18 h sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Laurent Goerens, membre fondateur de l’asbl "De Venise à Arlon" était l’invité de Luxembourg matin ce mercredi.