Les cosmétiques solides : une alternative innovante et responsable

Depuis quelques années, les marques de beauté sont de plus en plus nombreuses à proposer des cosmétiques solides. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces produits compacts ? Le point avec Emilie Van de Poel, journaliste beauté pour le magazine Flair.

Vers le solide

Le monde de la beauté se transforme et tend vers une offre plus respectueuse de l’environnement. Ces alternatives innovantes et respectueuses de la planète révolutionnent nos habitudes quotidiennes. Avant 2019, les supermarchés ne proposaient quasiment aucune référence de cosmétiques solides dans leurs rayons. En 2023, la situation a bien changé et désormais, presque toutes les marques de cosmétiques ont suivi le mouvement et lancé des produits au format solide. Initialement limité à quelques produits de base, le marché offre aujourd'hui un éventail d'options solides adaptées aux différents types de peau et de cheveux. Des sérums et hydratants solides aux fonds de teint et blushs solides, on peut désormais prendre soin de soi avec des cosmétiques solides.