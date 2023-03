Les cosmétiques en poudre, l'alternative zéro déchet qui monte.

Le défi que s'est lancé l'industrie de la beauté : bannir, sinon réduire, le plastique des produits cosmétiques. Adoptée par les adeptes du Do It Yourself, la poudre s'impose aussi désormais dans des versions plus classiques, du nettoyant au gommage en passant par le déodorant. A l'occasion de la Journée internationale du zéro déchet, voici pourquoi il faut considérer la poudre comme un allié beauté.

Plus habitués à la poudre de cacao et la poudre de riz, éventuellement la poudre de protéines, les consommateurs se tournent progressivement vers les cosmétiques en poudre. Rares avant la pandémie de Covid-19, ils se sont imposés en même temps que le Do It Yourself (DIY) dans notre quotidien, permettant notamment d'élaborer des produits faits maison via des formules sûres, clean, naturelles et peu coûteuses. Mais c'est bel et bien pour tendre vers une salle de bain zéro déchet que les consommateurs se tournent désormais en nombre vers les cosmétiques à base de poudre, quelle que soit leur nature.