Les cornouillers aux belles écorces : des rayons de lumière au jardin durant l’hiver

Ce sont les jeunes rameaux qui ont une écorce colorée. Lorsque le bois vieillit, l’écorce s’épaissit et la couleur s’atténue. Aussi, pour conserver l’attrait hivernal, un recépage est indispensable. Chaque année ou tous les deux ans, en mars-avril, après le spectacle des teintes, toutes les branches sont coupées au sécateur à 20 cm du sol. Sous l’effet de la pression de la sève produite par les racines, de minuscules bourgeons non développés dans les souches (on dit qu’ils sont " dormants ") vont s’épanouir. On verra apparaître des pousses sur le bois qu’on appelle des " repercements ". Rapidement, s’allongeront de nouveaux rameux vigoureux à l’écorce vive. Ce recépage a aussi pour effet de former des feuilles plus larges et plus colorées.