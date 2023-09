Les cornflakes contiennent-ils vraiment du fer ?

A l’aide d’un mixeur, les céréales sont moulues. Sur ces céréales écrasées, nous appliquons le champ magnétique de l’aimant surpuissant. On observe que le fer se déplace vers les pôles de l’aimant. Il y a donc bien du fer dans les céréales, sinon il y aurait une erreur sur la boîte. Le fer est l’élément chimique numéro 26 dans le tableau de Mendeleev, avec comme symbole Fe et il est l’élément le plus abondant qui compose la Terre dans son ensemble. Combien de fer y a-t-il dans les céréales ? D’après le fabricant, il y a 14 mg pour 100 g de produit. C’est énorme ! C’est tout l’apport quotidien. "On ne mange pas 100 g de céréales par jour, mais quand même", conclut Fabrizzio Bucella.