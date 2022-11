Les cornes de rhinocéros ont rétréci en réponse au braconnage

Selon des chercheurs les cornes de rhinocéros ont rétréci car les chasseurs humains préféraient cibler les animaux avec de plus grandes cornes.

Tout comme de plus en plus d’éléphants naissent sans défenses, les cornes des rhinocéros ont rétréci depuis un siècle. Les braconniers visant des animaux avec des cornes plus grandes pour maximiser leurs profits, il semblerait que ces individus ont moins de chance de se reproduire et de perpétuer les grandes cornes chez les nouveaux rhinocéros.

C’est en tout cas le résultat de l’analyse de scientifiques qui ont publié leur étude dans People and Nature : "La sélection de chasse préférentielle pour les individus avec de plus grandes cornes ou défenses a permis aux individus avec des caractéristiques plus petites de survivre et de se reproduire davantage, transmettant ces traits aux générations futures et entraînant un changement évolutif."