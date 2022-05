Sur scène, elles arborent un look haut en couleur, mais derrière leur allure coquette se cache des élocutions qui dépotent. Si le rire est au rendez-vous, les trois françaises Mélodie Molinaro, Marie Facundo et Lola Cès n’hésitent pas à nous remettre les pendules à l’heure, parfois crûment. Pour les yeux et les oreilles des spectateurs, elles chantent un répertoire maison aux effluves féministes.