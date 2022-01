Les coproductions de la RTBF

Très active dans la coproduction, la RTBF participe à la mise en valeur de nombreux talents. La plupart des œuvres auxquelles elles collaborent sont présentes et très souvent primées dans les festivals et manifestations majeurs (Cannes, Venise, Montréal, Berlin, cérémonie des Oscars, cérémonie des Césars, cérémonie des Bayards d’Or…).

Les coproductions de fiction à la RTBF se focalisent dans trois directions :

– La recherche de nouveaux talents

– L’appui à des réalisateurs prometteurs ou confirmés

– Le soutien à des sociétés belges pour leur permettre de s’engager dans des coproductions internationales

Elles s’articulent sur trois axes :

– Fictions cinématographiques

– Fictions télévisuelles

– Documentaires

Le dernier contrat de gestion de la RTBF, adopté en octobre 2006 a renforcé ce soutien aux producteurs audiovisuels indépendants en augmentant de façon substantielle et progressive l’enveloppe budgétaire des coproductions.

La création de la filiale Casa Kafka Pictures a également pour but de renforcer la production, la créativité et l’ambition audiovisuelle belge, en initiant des passerelles entre les producteurs et les investisseurs. Casa Kafka Pictures joue ainsi un rôle actif dans les différentes étapes du Tax Shelter, mesure d’incitation fiscale à l’investissement dans la production d’œuvres audiovisuelles belges.