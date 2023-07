Les "COP", ça sert à quoi ces grands machins ? Définition et explications

C’est le général De Gaulle qui, en 1960, traitait l’ONU de "machin", en étant très critique sur son fonctionnement et son utilité. Dans cet épisode du PODCAST "Déclic – Le Tournant", on s’intéresse aux COP, ces fameuses " Conférences des Parties " sous l’égide de l’ONU… et on se penche, en particulier, sur la dernière d’entre-elles : la COP15 consacrée à la préservation de la biodiversité qui vient de se clôturer à Montréal. En voici quelques caractéristiques :