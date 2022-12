Les "COP", ça sert à quoi ces grands machins ?

C’est le général De Gaulle qui, en 1960, traitait l’ONU de "machin", en étant très critique sur son fonctionnement et son utilité. Dans cet épisode du PODCAST "Déclic – Le Tournant", on s’intéresse aux COP, ces fameuses " Conférences des Parties " sous l’égide de l’ONU… et on se penche, en particulier, sur la dernière d’entre-elles : la COP15 consacrée à la préservation de la biodiversité qui vient de se clôturer à Montréal. En voici quelques caractéristiques :

196 pays mais pas les Etats-Unis

Une COP c’est en réalité une "Conférence des Parties" (Conference Of the Parties, en anglais) d’où l’acronyme "COP". Les "parties", ce sont les pays qui sont "parties à la convention". Pour la convention sur la biodiversité, ils sont 196… allant de tous petits acteurs comme Monaco jusqu’ à des géants comme la Chine qui, d’ailleurs, présidait cette COP15 de Montréal. Les Etats-Unis, eux, n’ont jamais ratifié la convention sur la préservation de la biodiversité, par contre ils l’ont fait pour celle qui promeut la lutte contre le réchauffement climatique.

Des décisions par consensus

On ne vote pas dans une COP. L’idée est, au terme d’un marathon de négociations qui commence en général bien avant la COP proprement dite, d’aboutir à un consensus entre tous les Etats présents. Cela ne va pas sans difficultés. On a connu, lors de COP climat récentes, des mobilisations de dernière minute d’un ou deux Etats qui aboutissaient à bloquer tout le processus et à tirer l’accord vers le bas, pour en réduire les ambitions. Ici, la présidence chinoise est parvenue finalement à construire un accord ambitieux mais elle a dû, pour cela, recourir à un coup de force peu démocratique en toute fin de processus, vous le découvrirez dans le PODCAST.

"Que" des mots mais "quand même" des mots

Au final, l’accord de consensus pris au terme d’une COP n’a pas de valeur contraignante pour les Etats. Il n’y a pas d’instance de contrôle pour en vérifier l’application ou sanctionner les Etats qui ne se tiendraient pas à ce qu’ils se sont engagés à faire. Néanmoins, les mots qu’ils prononcent et valident dans un accord tel que celui qu’ils ont adopté à Montréal ont un poids réel.

On peut le mesurer avec l’accord de Paris, pour le climat. Même si nous sommes, dans les faits, en train de sortir de la trajectoire des engagements pris à Paris en 2015, le simple fait de pouvoir mesurer ce manquement aux engagements compte déjà. Et les politiques, comme le green-deal européen n’auraient sans doute pas été possibles et si rapides si elles n’avaient pu s’appuyer sur un socle commun mondial qu’est l’accord de Paris sur le Climat.

Le mérite d'exister

Sans ces COP et ce processus laborieux de coordinations des engagements mondiaux, on voit mal comment chaque petit pays dans son coin serait motivé à agir. Alors on peut regretter le côté "plus petit dénominateur commun" de telles grand-messes mais elles ont le mérite d’exister.

Dans un monde confronté à des crises majeures, où les tensions risquent de croitre encore face à l’ampleur des défis et des changements à opérer, voir que notre société humaine est encore capable de regarder au-delà des petites perspectives nationales, de s’engager à respecter mieux les autres être-vivant avec qui nous partageons cette terre… a déjà quelque chose de remarquable et rassurant.

Si vous souhaitez vivre cette COP15 de Montréal en vous immergeant dans le processus, en comprenant les dynamiques à l’œuvre, en entrant dans les coulisses de la négociations, prenez 50 minutes pour écouter notre PODCAST " Déclic – Le Tournant " de cette semaine.