Les cookies : amis ou ennemis des internautes ?

Pour rappel, les cookies sont des petits fichiers informatiques qui contiennent des données personnelles ayant un impact direct sur l'expérience de navigation. Il ne s'agit évidemment pas d'un virus et leur présence est parfaitement légale.

Les cookies permettent aux sites web de suivre les internautes lorsqu'ils surfent sur leurs pages ou lorsqu'ils y reviennent plus tard.

Les données ainsi collectées et conservées sont essentiellement le nom d'utilisateur de l'internaute s'il en a un, son adresse IP, son système d'exploitation et son navigateur. Dans la plupart des cas, les cookies sont donc utiles, pour "reconnaitre" un internaute et donc ses préférences, ce qui est pratique aussi pour des recommandations dans le cas de sites marchands par exemple.

Mais certains sont plus gênants. Ce sont les cookies tiers, générés par des sites et services extérieurs à celui visité. Cela concerne essentiellement les réseaux sociaux et les régies publicitaires. Ceux-ci peuvent en effet suivre une partie de l'historique de navigation d'un internaute et par conséquent aider à cibler de futures annonces.