Les Convois dits "de la liberté" moins liés aux revendications sanitaires qu'"aux conditions d’existence des personnes"

Après le Canada, Paris ou encore La Haye, le mouvement dit des "Convois de la liberté" a choisi Bruxelles pour manifester ce lundi. Malgré l’interdiction des autorités belges, ce mouvement devrait arriver dans la capitale aux alentours de 14 heures. Alors, qui participe à ce convoi ? Comment expliquer cet effet tache d’huile depuis le Canada ?

D’après Bruno Frère, sociologue à l’ULiège, spécialiste du militantisme et des mouvements sociaux, il n’est pas aisé d’esquisser un portrait type des participants des Convois dits de la liberté. Néanmoins, deux profils semblent se dégager.

Deux profils

Tout d’abord un profil de personnes qui ressemble à celui présent dans les premiers convois canadiens. "A savoir des personnes qui sont généralement des petits indépendants, des entrepreneurs, des camionneurs principalement. Qui sont en voie de précarisation, qui voient leurs conditions de vie se dégrader, qui estimaient appartenir aux classes moyennes et qui comprennent que c’est aujourd’hui de moins en moins souvent le cas", analyse le sociologue.

Ensuite, on retrouve probablement les manifestants des autres marches contre les mesures sanitaires qui ont eu lieu en Belgique. D’après Bruno Frère, il s’agit alors de profils beaucoup plus variés mais "qui sont là pour militer pour leurs libertés individuelles, pour leurs droits à la mobilité et potentiellement contre les vaccins".

La précarité en toile de fond

Cependant, une différence demeurerait entre les Convois dits "de la liberté" et les précédentes manifestations contre les mesures sanitaires : le coronavirus n’est désormais plus au cœur de l’action.

"Je pense que dans les convois pour la liberté, vous avez peut-être des revendications qui se rapprochent de celles des gilets jaunes à l’époque et qui sont moins des revendications directement sanitaires – qu’on pourrait également rapprocher d’un certain complotisme ou d’un certain 'trumpisme' -, que des manifestations qui, réellement, concernent les conditions d’existence des personnes."