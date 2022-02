Les "convois de la liberté" arrivent à Paris: déjà cinq arrestations et plus de 280 verbalisations

Des milliers d'opposants au pass vaccinal, venus en convois de toute la France, ont rejoint Paris samedi matin, déterminés à y manifester malgré l'interdiction des autorités et une forte mobilisation policière.

Les autorités veulent empêcher tout blocage de la capitale et ont déployé 7200 policiers et gendarmes, qui effectuaient de simples contrôles aux portes de Paris, ralentissant la circulation ou verbalisaient les véhicules "pour participation à une manifestation non autorisée".

À 6h00, la préfecture avait déjà procédé à 95 verbalisations, a-t-elle annoncé sur Twitter. Un chiffre en hausse constante au fil de la matinée. Aux alentours de 11 heures, 283 verbalisations avaient été dressées.