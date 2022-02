Les Conversations entre basse, trombone et sax du Quartet Ozaín de Gaëtan Casteels

Le Bruxellois Gaëtan Casteels débute la contrebasse à l'âge de 19 ans, au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il y étudie le jazz avec Jean-Louis Rassinsfosse et la contrebasse classique avec Christian Vanderbrorght et Eric Demesmaeker. Il a également vécu en Espagne pendant 5 ans, où il a étudié avec Horacio Fumero. Gaëtan a également suivi les master classes de Dave Holland, Christian McBride, George Garzone et surtout Hein Van de Geyn.

On a pu l'entendre dans des groupes de jazz avec Eve Beuvens, Jan De Haas, Daniel Stokart… Il joue avec le pianiste cubain Alejandro Vargas à Bozar et a tourné avec des auteurs-compositeurs français (festivals de Mars en Chanson, Rallye de la Chanson Française…), en Suisse (Genève, Bienne…), en France (Paris, Avignon, Perpignan, Bordeaux…), en Italie, Andorre et Espagne.