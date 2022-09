Les Contes enchantés, un spectacle musical qui lie l’univers des contes à celui de la musique

Alors que la météo revêt des couleurs automnales, Caroline Veyt vous invite à en-chanter votre week-end et à tourner le dos à la grisaille avec un spectacle musical qui plongera petits et grands dans l’univers des contes enchantés de Disney.

Quel est le point commun entre La belle au bois dormant de Tchaïkovski, le Lakmé de Léo Delibes ou encore le fameux Supercalifragilicexpialidocious de Mary Poppins ? Ce sont des œuvres que vous retrouverez dans le spectacle Les contes en-chantés (des classiques Disney) qui sera donné ce week-end au Petit Théâtre Mercelis.

L’idée du spectacle est dans vous emmener dans l’univers des contes et de faire le lien avec le monde de la musique, aussi bien la musique classique que celle issue des productions Disney. La musique est essentielle dans ce spectacle de Sophie van der Stegen, qui a voulu toucher les enfants qui n’ont encore aucun préjugé par rapport aux styles de musique et ils sont ouverts à tout ! Et c’est un bon moment de la vie pour former leurs jeunes oreilles curieuses.

Dans les contes enchantés, on ouvrira devant vous un livre magique qui contient plein d’histoires. Des histoires que vous connaissez et que vos enfants connaissent peut-être aussi ; elles sont issues des livres de Charles Perrault, des Frères Grimm et de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, auteur de la Belle et la Bête. Mais attention, si les textes sont bien les originaux, ils sont traités avec beaucoup d’ironie.

Parmi les personnages que vous croiserez, il y a des princesses ; une princesse qui est allergique aux pommes, une autre qui est perchée dans sa tour et une troisième qui a des allures de chat. Il n’y a qu’un seul prince mais on rencontre un ogre gentil et qui se mêle de tout ! Et cet ogre trimballe avec lui une boîte dont on voudrait bien connaître le contenu.

C’est un spectacle plein de magie, de féerie. On peut préciser que les chanteurs lyriques sont tous des anciens de la Chapelle. C’est un joli gage de qualité. Ici, pas de play-back ou d’interprétations hasardeuses. On retrouve donc les sopranos Julie Gebhart et Louise Kuyvenhoven, la mezzo-soprano Naomi Couquet, le ténor François Pardailhé, la pianiste Christia Hudziy, qui sont accompagnés sur scène par deux comédiens, Florence Leeman et Gauthier de Fauconval.

L’écriture et la mise en scène sont signées Sophie van der Stegen et il y a même des chorégraphies signées Darren Ross.

Le spectacle se déroule ces samedi 17 et dimanche 18 septembre au Petit Théâtre Mercelis, à 11h30 et à 15h.

Et cerise sur la féerie du spectacle, ce dimanche, à l’occasion de la journée sans voitures, vous pourrez même vous rendre au théâtre en calèche. Il y a une calèche qui partira du Bois de la Cambre à 10h30, 1h avant le spectacle et qui passera par l’avenue Louise. Elle s’arrêtera à la Blue Tower et Place Stéphanie. Si l’expérience vous tente, pensez à réserver. Toutes les infos sur www.cieartichoke.com.