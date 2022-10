Les contenus éducatifs font un véritable carton sur TikTok.

Il s’agit de l'un des hashtags les plus populaires sur l'application, selon un rapport de Pentos cité par Forbes. Depuis que la société d’analyse a commencé à monitorer le hashtag #LearnOnTikTok en juillet, le nombre de vidéos le mentionnant a augmenté de 15%. Une progression plus rapide que celle des hashtags #dance, #meme, #comedy, #makeup et #storytime durant la même période.

Ces chiffres attestent de l’engouement des membres de la Génération Z et des millennials pour les vidéos éducatives. Des groupes d’âge qui représentent, à eux seuls, 75% des utilisateurs de TikTok, d’après la plateforme de commerce en ligne Shopify.