Les consultations à distance chez le médecin s’installent définitivement dans nos mœurs, mais les généralistes sont réticents

Mais la décision n’est pas du tout au goût des médecins. Thomas Orban est médecin généraliste et administrateur du syndicat médical des généralistes francophones le GBO (Groupement Belge des Omnipraticiens), il estime que c’est une ubérisation de la médecine et de prendre un exemple : "Un de mes patients m’appelle, avant-hier par téléphone, en me disant qu’il a une infection urinaire et que je lui envoie via sa carte d’identité une prescription pour un antibiotique. En gros, envoyez-moi le traitement au revoir et merci. Ma secrétaire lui répond que c’est une consultation et qu’il doit venir au cabinet pour se faire examiner. Il répond qu’il n’a pas le temps. Nous avons refusé. Je ne suis pas un bien consommable !"