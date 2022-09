Les consultants de La Tribune impressionnés par le tifo des Ultras Inferno : "Quand ils proposent des choses magiques, il faut les mettre en valeur"

Un quart de siècle, cela se fête. Les Ultras Inferno ont célébré leur 25e anniversaire en y mettant la manière. Lors de la réception du Club de Bruges, ils ont proposé en avant match un somptueux tifo composé de cinq tableaux. Un spectacle d’une trentaine de minutes dans les gradins qui a impressionné tout le monde y compris les consultants de la Tribune.

Philippe Albert était au stade et a pleinement apprécié ce qu’il a vu. "Quand les supporters déconnent, on ne les rate pas. Alors quand ils proposent des choses magiques comme ce fut le cas dimanche, il faut aussi les mettre en valeur. Ce que les Ultras ont réalisé était fantastique et sublime" souligne l’ancien Diable rouge.

La préparation de ces tifos est le fuit de centaine d’heures de travail. "Si cela rendait extrêmement bien à la télé, mais c’était encore plus impressionnant au stade" renchérit Stephan Streker. "C’est à couper le souffle et en plus c’était évolutif puisqu’il y avait plusieurs étapes. Tout était réussi. C’était extraordinaire. Il y a un secret sur la confection du tifo et sur les thèmes abordés. Cela mériterait un film sur la fabrication de ce genre d’œuvre. Ça doit être impressionnant et intéressant" poursuit le cinéaste.

Ce dimanche, Sclessin a pleinement assumé son surnom d’Enfer. Avant le match et durant toute la rencontre, les supporters se sont fait entendre. Un public qui a clairement joué son rôle de douzième homme et qui n’est pas étranger à la nette victoire du Standard contre le Club de Bruges (3-0). "Ça décuple tes forces. Quand tu commences à plonger un peu physiquement, entendre les supporters derrière toi, ça peut t’apporter un boost de 10-15%" explique Marc Wilmots. Aux supporters de continuer à donner de la voix comme ils l’ont fait face au Club de Bruges. Leur soutien de poids pourrait encore permettre au Standard de se dépasser et de décrocher de précieux points dans des moments plus difficiles.