Payconiq s'utilise avec un smartphone. Six centimes par transaction seront retenus au vendeur. Selon l'UCM, c'est le moyen de paiement le moins cher et le plus souple actuellement pour les entrepreneurs.

Les applications de ce type se sont développées ces dernières années. Le smartphone est de plus en plus utilisé, au détriment des cartes de banque. Selon l'UCM, 204 millions d'opérations ont été faites via des applications bancaires en 2021, soit une progression de 62%. Les entrepreneurs pourront aussi proposer le paiement par virement. Tous ces moyens répondront à l'obligation imposée dès le 1er juillet.

Les paiements en espèces, eux, devront toujours être acceptés.