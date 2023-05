Les consignes d'équipe chez Hyundai, la domination de Kalle Rovanpera au Portugal : Cyril Abiteboul met les choses au point

L'équipe Hyundai Motorsport est bien partie pour faire un joli coup au championnat constructeurs ce week-end, puisqu'elle est quasiment assurée de marquer les points des deuxième et troisième places au Portugal.

Mais dans quel ordre termineront ses pilotes ? Dani Sordo, qui ne dispute pas l'intégralité du championnat, occupe solidement la deuxième position devant Thierry Neuville et Esapekka Lappi, en "bagarre" pour la troisième place. Pour le boss de l'équipe sud-coréenne, Cyril Abiteboul, tout est limpide avant d'aborder la dernière journée de l'épreuve portugaise.

"L'objectif est clair, la stratégie de l'équipe est claire, et on a des pilotes qui sont de grands professionnels, a affirmé Cyril Abiteboul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Portugal, ce samedi soir. La seule chose qui m'inquiétait, c'était que les trois voitures arrivent à bon port ce soir. Mais ce n'est qu'une étape avant demain soir. Tout le monde au sein de l'équipe connaît notre stratégie, Esapekka le sait, Dani le sait... Ils savent ce dont l'équipe a besoin, c'est à eux de définir la meilleure méthode pour arriver à nos objectifs. Si on va tout faire pour que Thierry Neuville termine demain ? C'est vous qui l'avez dit, mais c'est exactement ça."

"On a trois voitures dans le match, c'est une satisfaction sur un rallye vraiment dur, a repris l'ancien patron de Renault F1. Mais je ne peux pas me satisfaire d'être à une minute du leader. Nous étions venus ici avec l'objectif de gagner. Ici, on n'est pas dans la même ligue, et j'ai comme l'impression de commencer à être un disque cassé, qui se répète à chaque rallye, où on voit qu'il y a à chaque fois une Toyota qui est inaccessible. Je ne peux pas me contenter de ça, quand on a les moyens dont on dispose et nos ambitions, il faut absolument qu'on puisse battre tout le monde, et sur tous les rallyes. Que ce soit Ogier au Monte-Carlo ou Rovanpera au Portugal. Cette situation m'inquiète, car nous sommes très limités dans notre capacité de développement, et qu'on a exploré un peu tout ce qui était possible au niveau de nos réglages. Maintenant, on doit aller chercher plus loin : pièces, fonctions, organisation... Il y a des choses qu'il va falloir sérieusement renforcer si on veut se donner les moyens de nos ambitions."