Les conseils pour rénover ou décorer sa salle de bain en chinant

Pour les meubles suspendus comme les lavabos, on peut détourner le mobilier. Si vous espérez en acheter un en vrai bois, vous devrez payer le prix fort. La solution est bien souvent le meuble contre-plaqué et pourtant il suffit de recycler une commode en bois sur laquelle on fixe sa vasque.

Dévissez les pieds et fixez le meuble sur un mur pour obtenir votre mobilier suspendu.

Vous cherchez une double vasque ? Choisissez un buffet plus allongé, un établi ou une enfilade vintage.

Autre astuce qui s’applique au mobilier de rangement que vous chinez à gauche à droite : "respectez une certaine cohérence entre les différentes couleurs et matières", même si vous dépareillez vos meubles conseille la chroniqueuse. Si vous êtes dans des tons crème pour certains objets, dirigez-vous vers du bois naturel, ne mélangez pas un acajou avec du marbre,…