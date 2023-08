Les conseils pour la culture des Dahlia au jardin

Originaire d’Amérique centrale, le Dahlia n’est pas rustique. Voilà pourquoi il faut aussi être vigilant vis-à-vis des dernières gelées de mai lors des saints de glace.

En hiver, il est plus prudent de déterrer pour les hiverner dans une cave à l’abri du gel. Ils seront replantés au printemps suivant. Au fil des ans, la masse de tubercules devient de plus en plus imposante et il est alors possible de la diviser.

Les hivers étant de moins en moins froids, si vous décidiez de laisser les tubercules en terre, il est conseillé de placer une bonne couche de feuilles mortes sur l’emplacement des dahlias en guise de couverture isolante. Attention aux rongeurs qui peuvent se régaler durant l’hiver. Attention aussi dans les sols argileux lourds qui sont gorgés d’eau en hiver : les tubercules risquent de pourrir.