Les conseils pour installer une piscine dans son jardin

Là encore, on est dans le provisoire, ce sont des modèles à rentrer une fois l’automne arrivé. Pour ceux qui veulent du plus costaud, il y a d’autres solutions. Il y a les piscines solides, en kit, à poser sur le sol principalement, même si certaines peuvent aussi être semi-enterrées, et qui peuvent, elles, rester toute l’année au jardin.

On parle de piscines tubulaires, avec des tubes qui s’emboîtent pour créer l’ossature extérieure, qui soutient une bâche ou des panneaux, rien à gonfler, mais un peu de montage donc.

Il y a des petits modèles façon pataugeoire à 30 euros et ça va jusque 1.500 euros pour une 10 m sur 5, avec structure métallique et une sorte de bâche très solide en polyester, et jusqu’à 8.000 euros, pour un modèle avec des panneaux en bois ou en acier pour des dimensions jusqu’à quasiment 5m sur dix. Et vous êtes tranquille quelques années.

Bon à savoir

Attention, en Wallonie, si votre piscine est semi-enterrée, même si elle n’est pas "en dur", il faut un permis d’urbanisme si :

elle est visible de la voie publique

elle fait plus de 75m²

elle est à moins de 3m des limites de votre terrain.

Une seule de ces conditions suffit pour devoir demander un permis, il met à peu près 30 jours à être délivré.