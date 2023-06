Les conseils maquillage de David Jeanmotte pour mettre en valeur ses cheveux blancs

En ce qui concerne le fond de teint, il faudra quelque chose de léger. Pour celles qui ont des taches de vieillesse, un fond de teint plus mat et donc plus couvrant est l’idéal. La petite astuce de David : passer une brume sur son visage, sans oublier les oreilles et le cou, qui permettra au fond de teint de bien se fondre avec la peau.

Enfin le fameux blush, pêche ou rosé, vous donnera une bonne mine. Vous pouvez aussi utiliser un mascara aubergine ou brun, et pour le rouge à lèvres on choisira des couleurs plus tendres que le rouge vif habituel.