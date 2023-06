Les conseils du Docteur Michael Mosley pour bien dormir

Un bon moyen de récupérer ses heures de sommeil est de faire une courte sieste en début d’après-midi, soit entre 13 et 16 heures. Afin d’avoir un effet optimal sur le corps, celle-ci ne doit cependant pas excéder une durée de 30 minutes. Et si vous n’arrivez pas à vous endormir sur commandes, sachez que comme bien des choses, l’art de la sieste nécessite une certaine pratique. Avec un peu d’entraînement, le mécanisme d’endormissement finira néanmoins par devenir une habitude, et vous parviendrez à trouver le sommeil bien plus facilement.

Pour d’autres conseils pour bien dormir, n’hésitez pas à regarder "Comment bien dormir avec Michael Mosley : les clés pour dormir sur ses deux oreilles", disponible dès maintenant sur Auvio.