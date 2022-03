Les conseils de Lucile pour la Semaine du Livre

À l'occasion de la Semaine du Livre qui se tient du 13 au 20 mars 2022, Béné reçoit Lucile Poulain pour quelques conseils littéraires avisés !

Lucile, grande habituée des studios de Tipik, nous présentait ce matin deux livres de sa sélection, qui sont bien évidemment à découvrir de toute urgence.

Au programme : "Quand la guerre cessera", le premier roman de l'autrice et actrice française Louise Pasteau et "The Good Girls : un meurtre ordinaire" de l'écrivaine indienne Sonia Faleiro.

Une Semaine du Livre à vivre toute cette semaine sur les ondes de la RTBF et à redécouvrir à tout moment sur Auvio !