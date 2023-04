Les conseils de Luc Noël pour bien planter les vivaces printanières au jardin

Une vivace plantée en mai subira bien vite les grandes chaleurs et les sécheresses de l’été qui peuvent la mettre en péril. Outre une plantation effectuée avec soin, outre une couverture du sol, un arrosage peut être nécessaire pour permettre à la plante de bien surmonter ses premiers mois au jardin. Tout cela implique une attention qui ne pourra peut-être pas être garantie dans le cas d’un départ en vacances pour une longue période. Hormis pour les espèces dont l’activité végétale s’arrête tôt et qui ne pourront plus assurer un bon enracinement, laissant la motte dans l’humidité et le froid du sol, il est parfaitement possible de reporter la plantation à la fin de l’été. Les vivaces achetées au printemps sont rempotées dans des pots de plus large volume, elles séjournent durant l’été dans une zone fraîche et ombragée du jardin, en étant régulièrement arrosées. Plantées en septembre dans un sol chaud qui a retrouvé son humidité, leur reprise est efficace. Le printemps venu, les plantes se développeront avec dynamisme, grâce à un enracinement qui leur permettra de mieux affronter les conséquences du réchauffement climatique.