Les conseils de la police pour une meilleure mobilité vers le grand prix F1

Le Grand Prix de Belgique de Formule 1, c’est le week-end prochain à Francorchamps et la police fédérale rappelle ses consignes en matière de mobilité.

380.000 personnes sont attendues de jeudi à dimanche, avec les soucis de mobilité que cela suppose. D’où ces consignes du commissaire divisionnaire Jean-Noël Martel, de la police fédérale de la route de Liège : " La consigne c’est de partir tôt pour arriver au circuit dans de bonnes conditions. Il faut aussi éviter de suivre les GPS mais plutôt suivre les indications qui sont sur le site Spa Grand Prix en fonction du ticket et de la zone, ou de suivre Waze ou les indications qui sont sur les panneaux. Votre GPS risque en effet de vous emmener dans des bouchons tandis que les indications ont été étudiées pour que les gens arrivent avec le moins de soucis possible. A l’approche du circuit, il faut aussi arborer les passes. Il faut s’imaginer que perdre cinq secondes par voiture pour sortir son pass, multiplié par 1000 voitures, ça fait beaucoup de temps perdu. Or on attend 42.000 voitures ", explique-t-il.

Deux chantiers

Une bonne gestion de la mobilité et le respect des consignes seront d’autant plus importants que deux gros chantiers risquent bien de ralentir certains accès : " Il y a le chantier du tunnel de Cointe, qui est fermé l’été, et le chantier à Polleur qui est sur l’axe principal d’accès, l’autoroute entre Battice et Malmedy. Pour le tunnel, nous avons fait en sorte de faire éviter la partie qui est fermée. Nous faisons venir les spectateurs qui viennent de l’ouest du pays via l’autoroute A604 qui va de Seraing à Bierset, puis prendre les quais, passer devant le Standard, et au 1er rond-point suivre la signalisation qui vous emmène sur la partie ouverte de la liaison. Pour Polleur, nous avons mis en place un dépanneur, avec un policier, pour intervenir en cas de problème, accident ou panne, pour libérer au plus vite la circulation ", précise le commissaire divisionnaire Martel

Quant aux retours, il est conseillé de les échelonner. Des concerts sont d’ailleurs prévus après le grand prix et une interdiction de quitter les campings avant 19h30 sera en vigueur.

La police fédérale invite aussi à consulter ses pages sur les réseaux sociaux ainsi que la nouvelle application Spa Grand Prix.

De nouveaux parkings seront aussi mis en place. C’est ce que précise Vanessa Maes, la directrice de Spa Grand Prix, dans le son ci-dessous. Attention, pour les parkings officiels, il est obligatoire de réserver son parking préalablement.