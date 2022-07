Les conseils de Hinault à Roglic et Vingegaard pour défier Pogacar : "Il n’y a que comme ça qu’ils peuvent le battre"

Bernard Hinault était notre invité sur Vivacité ce vendredi lors du direct de la 1ère étape du Tour de France 2022. Le quintuple vainqueur du Tour de France (1978, 79', 81', 82', 85'), triple vainqueur du Giro et double vainqueur de la Vuelta (en plus d’un titre de Champion du monde) est revenu sur les principaux thèmes de cette Grande Boucle au micro de Samuel Grulois.

Ancien responsable du protocole auprès de l’organisateur ASO, il s’est notamment réjoui de ce départ au Danemark, loin de l’hexagone mais au sein d’un pays qui respire le cyclisme. "Quand on voit l’enthousiasme des Danois pour le Tour de France, quand on voit ce pays qui est un pays de vélo, je ne vois pas pourquoi on n’irait pas leur donner ce petit plaisir qu’est le passage du Tour chez eux. C’est une manière de les remercier pour ce qu’ils font pour le cyclisme en général."