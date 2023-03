Les conseils de David Jeanmotte : une routine anti-âge pour les hommes

Dans le 8/9, David Jeanmotte divulgue ses conseils bien-être. Cette semaine, il nous propose une routine beauté anti-âge très simple et adaptée aux hommes.

Le vieillissement rapide ou non de notre peau dépend notamment de notre mode de vie. Il sera donc préférable d’éviter le sucre et l’alcool le plus possible, et de ne surtout pas négliger le sommeil. On peut aussi prendre soin de son visage, et sans forcément devoir prendre beaucoup de temps. David Jeanmotte vous propose une courte routine à suivre le matin et une autre pour le soir.

Le matin :

Le matin on commence par nettoyer le visage avec de l’argile, différente en fonction de l’état de la peau. Pour une peau grasse on prendra de l’argile verte, et pour une peau plus sensible, de l’argile blanche ou rose.

Une fois la peau nettoyée, on utilisera un sérum qui va permettre de pénétrer à l’intérieur un peu plus en profondeur et contient des antioxydants. Ensuite, on applique sur sa peau un hydratant qui va la matifier, pour masquer l’aspect gras et brillant sur le visage. Comme anti-vieillissant, on emploiera un écran total à indice 50. Il atténuera les rides et les rendra moins creuses.

Le soir :

Le soir on nettoie la peau pour se débarrasser des différents produits. Ensuite on pourra y appliquer de la vitamine A en sérum, qui sert à repulper la peau du visage. Mais il ne faut pas utiliser la vitamine A tous les jours : il est déconseillé d’en prendre plus de deux fois par semaine, car dans ce cas la vitamine A provoque l’effet inverse.

Enfin on pourra terminer en utilisant la brume à base d’acide hyaluronique pour réhydrater le visage.

Dans tous les cas, il est recommandé de demander des conseils en fonction de son type de peau, qu’elle soit grasse, mixte ou sèche, pour pouvoir utiliser le produit le mieux adapté.