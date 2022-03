Les conseils de David Jeanmotte pour rehausser ses pommettes sans chirurgie

Vous trouvez vos pommettes trop basses ou vous voulez juste accentuer votre regard en lui donnant une forme d’amande ? Bonne nouvelle, cela est possible sans passer par la case chirurgie ! Et oui l’ultime astuce pour rehausser instantanément ses pommettes est désormais accessible à tous grâce aux réseaux sociaux et leurs nombreuses astuces beautés ! Le principe ? Utiliser un anticerne et l’appliquer sur plusieurs parties du visage pour jouer avec la lumière et rehausser les pommettes.