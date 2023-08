Les conseils de David Jeanmotte pour garder son ventre plat

Avec l’âge, le ventre prend plus facilement des formes et il n’est pas toujours facile de l’accepter. Dans le 8/9, David Jeanmotte nous donne quatre astuces pour aimer son ventre et le garder le plus plat possible.

L’alimentation . On privilégiera des aliments à base de fibres, de protéines et d’acides gras essentiels, qui seront vos alliés pour un ventre plus plat. On pourra ajouter du fenugrec à ses aliments, qui permet d’équilibrer les hormones, et des aliments fermentés comme le kéfir. Ce dernier est un probiotique qui améliore le transit et aide à mieux se vider par où il faut.

La posture. Se tenir droit fait fonctionner des muscles profonds de la ceinture abdominale qui ont pour fonction de maintenir le ventre plat. Il s'agit des muscles transverses, qu'il est possible de renforcer par des exercices. C'est le cas de la planche, pratiquée notamment dans le yoga durant laquelle on veillera à gainer non seulement les abdominaux mais aussi le transverse.