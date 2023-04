Les conseils d’Elton John à Greta Van Fleet

Alors que Greta Van Fleet vient de dévoiler le premier extrait de son 3e album Starcatcher, le groupe se souvient des conseils prodigués par Elton John lors de la soirée des Oscars en 2017.

Sam Kiska (basse) et Danny Wagner (batterie) ont été très impressionnés par cette rencontre, certainement la meilleure depuis leur début de carrière avec Greta Van Fleet. "Elton John est notre héros […] lors de cette soirée il nous a dit : "Allumez le feu, appropriez-vous la musique. Faites ce que vous avez à faire. Ne soyez pas timides".

Kiszka poursuit : "Je pense que tout le monde s’efforce de créer une personne différente sur scène. Daniel et Josh (chant) sont très portés sur les strass et les paillettes et sur la création d’une personne totalement différente sur scène.

"Après cette rencontre, on s’est dit : "OK, on va y aller"", a déclaré Sam Kiszka. "Ce dont il faut se souvenir, c’est qu’il faut se donner à fond et créer cette personne sur scène".

Danny Wagner ajoute : " Parmi tous les artistes que nous avons écoutés en grandissant, il est l’un de ceux que nous avons mis sur un piédestal. Alors, entendre quelque chose comme ça de la part d’une telle personne, on ne le prend pas à la légère".