Les conquérants de l’espace… à travers le temps !

C’est vers 1620 que Francis Godwin écrit " The Man in the Moon : or A Discourse of a Voyage thither. By Domingo Gonsales. The speedy Messenger ", qui ne paraîtra qu’en 1638, après sa mort. L’auteur explique qu’il s’agit de la traduction du livre rédigé par Domingo Gonsales, obligé de quitter l’Espagne. Se retrouvant sur l’île de Sainte Hélène, il construit un engin qui vole grâce à de grandes oies. Il finit par se retrouver sur la Lune dont il décrit l’extraordinaire peuple avant de rentrer sur terre. Dès sa parution, L’ouvrage sera traduit en français par l’Académicien et traducteur Jean Baudoin, sous le titre de " L’Homme dans la Lune".