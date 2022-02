Les confidences de Nathalie Schraen-Guirma la présentatrice de "Sur les routes mythiques de France"

Parfois j’ai plutôt le sentiment que ce sont elles qui nous choisissent. Ce n’est pas le cas mais en tout cas elles nous ouvrent leur porte et leur cœur et je leur en suis très reconnaissante. On s’attache à des personnalités populaires qui ont un réel ancrage dans une région de France. Le sur-mesure est important dans cette émission. D’ailleurs chaque route est pensée et préparée avec eux. Nous les invitons à proposer des lieux à visiter ou des personnes à rencontrer, ils le font bien volontiers souvent avant qu’on leur demande. De notre côté, nous incluons aussi des séquences surprises pour garder une certaine spontanéité ! Pour moi c’est toujours un plaisir de repartir sur une nouvelle Route et me dire que je vais faire une belle rencontre !