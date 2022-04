Les "conférences interministérielles" nouvel outil de décision "agile" du modèle fédéral belge ?

Tout ceci met de la pression pour arriver à un résultat

C’est un lieu de rencontre obligé, il y a une préparation en amont, un ordre du jour qui est fixé, il y a des discussions et puis dès qu’un accord est conclu, des communiqués de presse : "Tout ceci met de la pression pour arriver à un résultat", ajoute Valérie Glatigny. "La politique c’est une relation entre des personnes ; le fait de se retrouver tous ensemble dans une pièce avec un problème à examiner certainement amène davantage de résultats, avec davantage d’esprit de collaboration". Et de préciser aussi que cela permet également aux administrations, au-delà des ministres concernés à table, de mieux collaborer et fonctionner ensemble. Tout bénéfice donc, et dans le plein respect des compétences de chacun.

Un fédéralisme belge "plus mûr" ?

"C’est un lieu de rencontre utile et nécessaire car, contrairement à d’autres Etats fédéraux, la Belgique ne connaît pas de hiérarchie des normes", indique Caroline Sägesser, chargée de recherches au CRISP (Centre de Recherches et d’Informations socio-politiques). "En cas de désaccord dans un pays comme l’Allemagne, la Constitution prévoit que la loi fédérale prime sur la loi du Land, nous n’avons pas cela en Belgique où chaque entité, fédérale ou fédérée, jouit de compétences exclusives. Et donc la coopération et même la concertation s’avèrent indispensables dans de nombreuses matières. Et toutes ces CIM ont un autre avantage, elles n’ont pas toutes la même visibilité médiatique, ce qui permet aux ministres concernés, aux chefs de cabinets, aux administrations, aux experts de travailler et d’avancer dans une relative quiétude qui peut aider aussi…".

C’est en quelque sorte de l’huile dans les rouages de l’Etat fédéral. De là à y voir un fédéralisme belge "plus mûr" avec la multiplication de ces réunions ? "Oui et non. Effectivement si elles se réunissent plus régulièrement parce que la coopération s’intensifie c’est une bonne chose… Si elles se réunissent plus régulièrement parce qu’il y a des points de dissension et que l’on n’arrive pas à trouver un accord, c’est évidemment plus délicat. Tout dépend un peu des circonstances…"