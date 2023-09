Les concerts symphoniques, une expérience qui attire de plus en plus au Royaume Uni

Plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène, dont la popularité de l’art lyrique en ligne. Les internautes se servent de plus en plus de morceaux appartenant au répertoire classique pour servir de bande sonore aux vidéos qu’ils postent sur YouTube ou sur TikTok. Preuve de cet engouement, le hashtag #classicalmusic comptabilise plus de 4,7 milliards de vues sur le réseau social.

La pop culture joue aussi un rôle important pour initier le plus grand nombre à la musique dite "savante" – Nicolas Buytaers vous en parlera d’ailleurs tous les mercredis à 17h30 sur Musiq3 dans sa chronique Retour aux classiques. Un grand nombre de jeux vidéo, films et séries à succès font la part belle aux œuvres appartenant à ce genre musical. D’autres comme "Westworld" ou "La Chronique des Bridgerton" préfèrent revisiter des grands titres des répertoires pop et rock à la sauce classique. L’idéal pour toucher un public jeune, qui, autrement, ne se serait peut-être jamais intéressé à la musique classique.