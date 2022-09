Les concerts immanquables du Festival Musiq3 Brabant wallon 2022

Samedi 08.10.22 – 20h - Eglise Saint-Médard – Jodoigne

Hypnos, le Dieu du sommeil s’invite pour un voyage à la fois sensoriel, spirituel et émotionnel où le public est invité à suivre les mouvements physiques et poétiques des chanteurs dans l’architecture sonore des lieux et des espaces investis. Ce programme cherche à retrouver les liens très forts qui unissent les vertus poétiques, mystiques et thérapeutiques de la musique au travers des œuvres, pour la plupart sacrées, issues de plusieurs époques différentes se faisant écho : IXe siècle, XVe et XVIe siècles, XXe siècle.

John Tavener, Song for Athene

Pierre de Manchicourt, Messe de Requiem : Introït

Olivier Greif, Requiem, extrait n°1 du Requiem

Heinrich Isaac, Quis dabit capiti meo aquam

Ludwig Senfl, Missa Paschalis : Kyrie

Chant Vieux-Romain de l’église de Rome (XIe siècle), Kyrie in natale Domini

Giacinto Scelsi, Tre canti sacri : Requiem

Marcel Pérès – Missa ex tempore, Gloria

Chant Vieux-romain de l’église de Rome (XIe siècle), Alleluia – Pascha nostrum

Pedro de Escobar (C.1465-1554), Messe de requiem : Sanctus & Benedictus