Les concerts et les tournées, plus lucratifs que jamais

De son côté, Elton John a généré 274 millions de dollars en 2022 grâce à sa gigantesque tournée d’adieu, "Farewell Yellow Brick Road". Cela fait maintenant quatre ans que le chanteur et pianiste britannique donne des concerts aux quatre coins du monde. Ces représentations ont déjà généré plus de 600 millions de dollars de recettes, et pourraient permettre à Elton John d’être à l’origine de la tournée la plus lucrative de tous les temps. L’actuel détenteur du titre n’est autre qu’Ed Sheeran avec "The Divide Tour".

Ed Sheeran et Harry Styles occupent respectivement les troisième et quatrième place du classement de Pollstar concernant les artistes dont les tournées ont été les plus rentables en 2020. L’interprète de "Shape of You" a "uniquement" généré 251 millions de dollars de recettes avec la branche européenne de son "+ – = ÷x Tour" (à prononcer "Mathematics"). Il est toutefois le seul artiste à avoir dépassé le seuil symbolique des trois millions de billets de concert vendus. Une distinction qu’il doit à leur prix modeste : comptez, en moyenne, 82,45 de dollars pour une place, contre 188,15 dollars pour Bad Bunny et 160,71 dollars pour Elton John.

Harry Styles a, lui, vendu plus de 638.000 billets de concert pour sa tournée, "Love on Tour". À cela s’ajoutent les 276.852 places écoulées pour sa mini-résidence au Madison Square Garden, à New York. L’auteur de Watermelon Sugar y a donné dix représentations consécutives entre fin-août et fin-septembre, ce qui a généré 63 millions de dollars de recettes. C’est le montant le plus élevé de l’année pour une seule et même salle de concert, d’après Pollstar.