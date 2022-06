Les concerts des lauréats du concours Reine Elisabeth 2022

Après un mois de concours haletant et riche en émotion, le Reine Elisabeth clôture cette édition consacrée au violoncelle avec deux concerts par les lauréats du concours. Nous aurons la chance d’entendre les six gagnants pour un dernier moment de magie. La promesse de deux concerts de haut vol.

Le mardi 14 juin à 20 heures, nous retrouverons au Palais des Beaux-Arts les candidats Bryan Cheng, Petar Pejčić et Oleksiy Shadrin (lauréats 4, 5 et 6 du concours) qui s’aventureront dans le romantisme tardif de Tchaïkovski, Saint-Saëns et Elgar. Un programme jubilatoire. Les violoncellistes seront accompagnés par l'Antwerp Symphony Orchestra, avec Giordano Bellincampi à la baguette.

Le jeudi 16 à 20 heures, toujours au Palais des Beaux-Arts, le romantisme est aussi à l’honneur avec les trois premiers classés : Marcel Johannes Kits, Yibai Chen & Hayoung Choi, qui nous emmèneront sur la terre de Goethe et au pays des steppes en interprétant Schumann, Tchaîkovski et Shostakovitch. Eivind Aadland dirigera le Belgian National Orchestra pour ce concert de clôture.

Programme des concerts :

Concert du 14 juin, avec les 4e, 5e et 6e lauréats du concours violoncelle 2022 :



Pyotr Tchaikovsky (1840-1893) – Variations sur un thème Rococo op. 33

Oleksiy Shadrin



Camille Saint-Saëns (1835-1921) – Concerto n.1 en la mineur op. 33

Petar Pejčić



Edward Elgar (1857-1934) – Concerto en mi mineur op. 85

Bryan Cheng



Concert du 16 juin avec les 1e, 2e et 3e lauréats du concours :

Robert Schumann (1810-1856) – Concerto en la mineur op. 129

Marcel Johannes Kits



Pyotr Tchaikovsky (1840-1893) – Variations sur un thème Rococo op. 33

Yibai Chen



Dmitry Shostakovich (1906-1975) – Concerto n. 1 en mi bémol majeur op. 107

Hayoung Choi