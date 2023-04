Les concerts des 6 scènes du Festival Coachella 2023 seront en direct sur YouTube

Nul besoin de prendre l’avion pour assister au festival Coachella. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans le désert américain, vous pourrez tout de même assister aux concerts de BlackPink, Rosalía ou encore de Frank Ocean… grâce à YouTube.

Que vous n’ayez pas pu décrocher une place pour l’un des festivals les plus prisés au monde, ou que vous surveillez votre empreinte carbone en choisissant de ne pas prendre l’avion, cette alternative aura de quoi vous plaire. Pour la première fois, et en exclusivité, YouTube diffusera les concerts des six scènes en direct.

Le festival Coachella se tiendra durant les deux week-ends du 14-16 avril et du 21-23 avril. C'est donc à ces dates que les lives débuteront à partir de 16h (heure du Pacific), soit à 1h du matin en Belgique (à partir du 15 avril). La retransmission sera accessible depuis la page YouTube dédiée de Coachella sur laquelle les internautes peuvent déjà mettre en place un rappel pour ne pas manquer les concerts.