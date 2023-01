Les Concerts de Midi fêtent leur 75e anniversaire ce dimanche à Bruxelles

Les Concerts de Midi célèbrent leur 75e anniversaire ce dimanche 15 janvier à Bruxelles. L’événement propose chaque semaine depuis 1948 un concert classique de musique de chambre au cœur de la capitale. L’idée émane à l’époque d’une Belge, Sara Huysmans qui ramène le concept de Londres en 1948. "A l’époque, on travaillait de longues journées", explique Bernard Fierens-Gevaert, l’administrateur de l’association qui organise les concerts. "Mais durant le temps de midi, les gens tournaient souvent en rond. Le concept proposait donc une occupation pour les gens qui avait cette heure de midi à combler". Organisé depuis 75 ans tous les jeudis à midi entre octobre et avril, le concept a tout de même évolué au niveau musical. "On propose aujourd’hui également du jazz, de la guitare et même de l’accordéon alors qu’à l’époque, c’était exclusivement centré sur la musique de chambre".

Des festivités pour les 75 ans

Trois concerts, intitulés 'JUBILE75", ouvriront le bal ce week-end dans deux lieux emblématiques de la capitale. Les deux premiers concerts auront lieu au Musée des instruments de musique (MIM). Le pianiste Jozef De Beenhouwer se produira d’abord à 11h00 et le jeune Trio MNM se joindra ensuite aux festivités vers 14h30. Les festivités se termineront à 16h00 aux Musées royaux des beaux-arts de Belgique, avec sept musiciens de haut niveau qui interpréteront le septuor pour cordes et vents en mi-bémol (opus n°20) de Beethoven, en hommage à la première édition des Concerts de Midi, qui débuta avec le même morceau il y a 75 ans.