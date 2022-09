Les concerts Artichoke, un festival à vocation de redynamiser le monde des concerts classiques

Dans son échappée musicale, Xavier Flament nous emmène à la rencontre de Sophie van der Stegen, ancienne directrice de la communication et de la dramaturgie de la Chapelle musicale Reine Elisabeth. A la tête de son ASBL Artichoke, elle lance cette année la première saison des "Concerts Artichoke", avec comme objectif de redéfinir et redynamiser l’image des concerts classiques, les rendant accessibles au plus grand nombre.

Faire revenir le public dans les salles de concert

C’est au Grand Hospice, une friche du centre-ville de Bruxelles, dans l’ancien Institut Pachéco, que Xavier Flament retrouve Sophie van der Stegen, qui y a installé sur nouveau bureau. L’univers grunge du Grand Hospice qui semble idéal pour qu’elle renoue avec ses idées originales pour réinventer les conditions du concert classique. Une idée fixe qui remonte à 2005. Elle faisait à l’époque un Erasmus à Berlin, où son coloc organisait dans une boîte de nuit des concerts classiques suivis de rave parties.

Voilà une idée, parmi d’autres, pour répondre, selon elle, à la reprise difficile des concerts et des spectacles après le covid qui a accéléré la mainmise des écrans sur les loisirs. Elle dit que les gens ne reviennent pas au concert, au ciné… ni à la messe.

L’emballage aujourd’hui ne suffit plus et personne, malheureusement, ne maîtrise vraiment le marketing digital dans le secteur pour faire revenir le public. Ce qu’elle propose, c’est de mettre en commun les forces des institutions culturelles et même de confier la gestion des algorithmes à des professionnels.

Sophie van der Stegen réfléchit également à d’autres formats de concerts à tenter : des concerts remis en contexte, plus courts, plus festifs et portés par une vraie joie d’enfant – c’est le sens qu’il faut donner à tout son travail sur les contes – ; des concerts construits comme une vraie histoire, comme elle l’expérimente depuis quelques années au Petit théâtre Mercelis.

Les concerts Artichoke, une première saison adressée aux enfants

Et c’est au Petit théâtre Mercelis qu’on verra la reprise de ses "Contes en-chantés", à 11h30 et 15h, le week-end des 17 et 18 septembre. Quatre représentations à partir de 6 ans où elle réécrit des contes pour enfants qui lui parlent, et avec pas mal d’ironie avec toutes ces princesses qui cherchent leur prince charmant. Mais comme il n’y a qu’un seul prince disponible, mieux vaut s’intéresser aux pouvoirs de la musique et de l’imagination… Puis elle mélange avec une totale décontraction des tubes de l’opéra et de Disney, en enchaînant par exemple "Salagadou", la formule magique de la fée de " Cendrillon ", avec l’acte 2 du " Cendrillon " de Pauline Viardot, la muse de Chopin.

Aux côtés de ces "Contes en-chantés", vous retrouverez six autres concerts-spectacles adressés aux enfants et qui leur feront découvrir l’univers de la musique classique avec notamment un spectacle autour de Mozart, un autre autour du premier amour de Schubert ou encore un spectacle musical féerique autour du conte "le vaillant soldat de plomb" de H.C. Andersen.

Retrouvez le programme de cette première saison des Concerts Artichoke sur le site de l’asbl.