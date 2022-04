Les concerts à ne surtout pas louper au festival Les Aralunaires

Il y a chez Sopico un caractère différent des rappeurs actuels : peut-être plus sensible ou meilleur musicien que certains, il se démarque par son esthétique rock portée par sa maîtrise de la guitare. Il se caractérise lui-même comme une fusion entre le Wu-Tang et Nirvana dans son morceau Slide. Si la comparaison est osée, Sopico n’en reste pas moins très talentueux et se démarque parmi la nouvelle vague de rappeurs français. Et avant lui, c’est un saxophoniste montant de plus en plus qui ouvrira la scène de l’Entrepôt : Béeseau. Une superbe soirée en perspective pour l’ouverture du festival.