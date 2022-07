Les concerts à ne pas manquer au festival Supervue

Liège retrouve enfin son petit bijou, perché tout en haut du Terril Piron, surplombant la Meuse et feu son bassin sidérurgique florissant. Le festival Supervue reprend la place qu’il a occupée à quatre reprises auparavant et dévoile une programmation musicale pointue et défricheuse. On ne va pas se mentir : on voit tous un peu flou lorsqu’on pose nos yeux sur ce line up. Mais pour vous aider à avoir une meilleure (super) vue sur ce dernier, on a écouté tous les artistes qui seront présents à cette édition 2022 et on vous a sélectionné les immanquables.