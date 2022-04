Les "comptables du climat", des métiers très prisés mais qu’est-ce que c’est ?

Le "verdissement" des emplois est en grande partie motivé par des changements législatifs, selon Dominique Mamcarz, directeur RSE (responsabilité sociétale des entreprises) chez DPDGroup, le réseau de livraison international du groupe La Poste.

Car les entreprises doivent prendre en compte la taxonomie "verte" européenne, une liste d’énergies jugées vertueuses pour le climat et qui facilitent certains financements.

Une directive européenne de 2014, révisée en 2020, impose également aux entreprises de divulguer leurs données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). En 2023, cette obligation concernera toutes les structures qui emploient plus de 250 personnes, et non plus 500.

"Notre rôle c’est de détecter les signaux faibles, dans quel sens va évoluer la réglementation", les dernières innovations", explique Dominique Mamcarz.

Son entreprise veut par exemple déployer des véhicules à faibles émissions dans 350 villes européennes d’ici 2025. Mais pour parvenir à équilibrer son bilan carbone en 2021 et compenser les 1,5 million de tonnes de CO2 qu’elle a émises en 2020, DPDGroup a été contrainte d’acheter des crédits carbone, notamment via des champs éoliens en Inde.