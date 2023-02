Les compositeurs en déplacement, du traîneau dans la steppe au paquebot sur l’Atlantique en passant par le bercement métallique du train.

Le 5 mars à 10 h :

"Le chant du chemin de fer, avec ses grincements de ferraille, son sifflet, ses fuites de vapeur, ses pistons ou le fracas du freinage, s’est rapidement immiscé dans l’oreille des musiciens, autant que la fascination qu’exerce l’accélération au départ de la machine, puis le rythme régulier de sa folle course et enfin la décélération finale. " (Corinne Schneider). Charles-Valentin Alkan est l’un des premiers compositeurs qui en a donné une réalisation musicale avec son Etude pour piano en ré mineur opus 27 dite " Le chemin de fer ".

On croise aussi les routes de Stravinsky, la Malibran, Ravel…

Programmation musicale :

Felix MENDELSSOHN - La chanson du gondolier, une romance sans paroles . Denis Kozhukhin. Pentatone 5186734.

Igor STRAVINSKY - Le Rondo du Concerto pour orchestre à cordes. Yehudi Menuhin & Bath Festival Orchestra.

Vincenzo BELLINI - O rendetemi la speme… qui la voce extrait de I Puritani . Cecilia Bartoli, Celso Albelo et Luca Pisaroni et sous la direction d’Adam Fischer. , DECCA.

Charles-Valentin ALKAN - Etude pour piano en ré mineur opus 27 , " Le chemin de fer " . Laurent Martin.

Camille SAINT-SAËNS - Le deuxième mouvement du Cinquième Concerto . Jean-Yves Thibaudet, Orchestre de la Suisse romande, dir° Charles Dutoit. DECCA 475 8764 .

Ludwig van BEETHOVEN - Les deux premiers mouvements de la Sonate pour piano no 23 en fa mineur, op. 57 dite " Appassionata " . Jonathan Biss. EMI 5858942.

Adrien-François SERVAIS et Jacques GRÉGOIR - Le Duo brillant sur des motifs de Lohengrin, pour violoncelle et piano. Marie Hallynck et Dominique Cornil. , Musique en Wallonie.

Johannes BRAHMS - Le deuxième mouvement du Quintette pour clarinette et quatuor à cordes . Jörg Widmann & Quatuor Hagen. Myrios 7.

Maurice RAVEL. - La Sonatine . Alexandre Tharaud. HM 901811.

Jean-Sébastien BACH - La Fugue en sol majeur BWV 576 . Bernard Foccroulle . Ric 289 .

Gustav MAHLER V MAHLER - Le premier mouvement de la Symphonie n°7 en mi mineur. Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela sous la direction de Gustavo Dudamel. DG 4791700 .

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Maxime ANDRE