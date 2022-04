Leurs noms ont été dévoilés cette semaine, et on entendra leurs œuvres à multiple reprise durant la demi-finale et la finale du Concours Reine Elisabeth 2022, session violoncelle.

Il s’agit de Daan Janssens pour la demi-finale et de Jörg Widmann pour la finale : une commande leur a été passée par l’organisation du Concours, et ils ont écrit deux œuvres nouvelles pour l’instrument de cette session, le violoncelle.